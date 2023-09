Kampf gegen Kindeswohlgefährdung 12.480 Kinder aus Familien genommen

Dedy zufolge ist die Inobhutnahme das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen in den Familien nicht mehr greifen. „In der Vergangenheit hat die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen gut funktioniert, weil auch der Allgemeine Soziale Dienst der Jugendämter und Betreiber von Einrichtungen der erzieherischen Hilfe gut zusammenwirken.“ Unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu versorgen, sei in vielen Städten eine sehr große Herausforderung. Sowohl die Allgemeinen Sozialen Dienste als auch die Betreiber der Einrichtungen kämen auch dadurch immer mehr an ihre Grenzen. „Hinzu kommt in diesem Bereich ebenfalls ein gravierender Fachkräftemangel für qualifiziertes Betreuungspersonal. Dadurch werden die Jugendämter immer stärker belastet und die Träger der Einrichtungen sind kaum mehr in der Lage, weitere Plätze zu schaffen“, warnte Dedy. Die Städte täten ihr Bestes, alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen gut unterzubringen. „Es wird aber auch versucht, zusätzlich mit Brückenlösungen weitere Plätze für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu schaffen, indem räumliche und personelle Standards vorübergehend flexibilisiert werden. Die Landesjugendämter sollten alle Möglichkeiten dazu zeitnah prüfen.“