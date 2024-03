Branche warnt vor Kollaps 100 Kilometer Anfahrt für einen Kurzzeitpflegeplatz in NRW

Insolvenzgefahr „Wir sind in einer tiefen, tiefen Krise“, warnte Christofczik. Die stille Rationierung werde dabei noch gar nicht thematisiert. Einrichtungen würden Menschen im Pflegegrad fünf aufnehmen, obwohl das vorhandene Personal gar nicht die fachliche Qualifikation für deren Betreuung besitze. Die fehlenden Kräfte würden mithilfe von teuren Personaldienstleistern – also Zeitarbeitern – aufgefangen. Deren Kosten würden aber nicht refinanziert. Er verlangte, die öffentliche Hand müsse sich selbstkritisch fragen, wie sie mit den Trägern umgehe. Die Prüfung der Anträge auf Erstattung von Kosten sei komplex. Die Einrichtungen würden oft in erheblichem Umfang in Vorleistungen treten – was zu Ausständen von bis zu einer Million Euro führen könne: „Wir zahlen Strom und Gehälter pünktlich, aber da könnte ein Schutzschirm helfen.“ Christofczik regte zudem an, dass man auch über Abschlagszahlungen nachdenken müsse, die dann später spitz abgerechnet würden.