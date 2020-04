Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 Corona : Landesgarteschau will öffnen

Kamp-Lintfort Die konkreten Sicherheitsmaßnahmen für die Besucher stehen noch nicht fest.

Die Vorbereitungen für die Eröffnung der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort liegen in den letzten Zügen. Trotz der Corona-Epidemie soll die Laga 2020 in der ehemaligen Bergbaustadt am 20. April für die Besucher öffnen. „Stand jetzt wird sich an dem Termin nichts ändern. Wir haben den ja schon drei Tage nach hinten verschoben“, sagt eine Sprecherin der Laga 2020.