Im Gegensatz zu Köln hat Düsseldorf es bereits geschafft, in der bekannten US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" erwähnt zu werden: Üter, der korpulente Austauschschüler in Lederhosen, hat Verwandte in der Landeshauptstadt. Sein Onkel soll dort eine Fabrik besitzen. Aber: Der Panini-Verlag hat einen Kult-Comic der Simpsons auf Kölsch herausgebracht. Daran mitgewirkt hat unter anderem Komikerin Hella von Sinnen.