Kunstpalast : Claudia Schiffers Insiderblick auf die 90er Jahre

Nächstes Jahr zu Gast in Düsseldorf: Claudia Schiffer Foto: dpa

Düsseldorf Premiere im Düsseldorfer Kunstpalast: Zum ersten Mal kuratiert das deutsche Supermodel im kommenden Jahr dort eine Ausstellung über Modefotografie in den Neunziger Jahren.

Die 90er Jahre waren bunt und chaotisch. Die Jugend hörte HipHop und trug Sneakers zur Trainingsjacke, mit dem Handy versendete man SMS, und die Dauerwelle verschwand von den Köpfen. Dafür wurden Tattoos akzeptabel, und das Girlie galt als emanzipiert trotz angeklebter Wimpern. In diesem verrückten lauten letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begann eine einmalige Karriere. Claudia Schiffer aus Rheinberg in NRW verbreitete als international erfolgreiches Model ein makelloses Bild von Deutschland. Ihr Kapital: Blondes Haar und Schmollmund, grau-blaue Augen und zurückgenommene Kurven, ein direktes Gesicht ohne Fassadenlächeln. Das Model galt fortan als Unternehmerin. Claudia Schiffer war glaubwürdig wie keine andere ihrer internationalen Gefährtinnen und blieb es bis heute.

Darauf setzt Felix Krämer, der „La Schiffer“ zu einem außerordentlichen Auftritt verleitet hat. Der Generaldirektor engagiert das Topmodel als Kuratorin. Im Frühjahr nächsten Jahres wird sie einen total insiderischen, wenngleich künstlerisch anspruchsvollen Blick auf die Welt der Modefotografie gewähren. Im Kunstpalast wird sie diese ihre abgedrehte Welt ausbreiten, wie sie sich in den Neunzigern gebärdete. Das Leben auf dem Catwalk, vor und hinter den Kulissen, in Polaroids, Videos und zigtausendfach verbreiteten Covern von internationalen Magazinen. 120 Ausstellungsobjekte sollen es werden, sogar aus ihrem persönlichen Archiv, so hat es die Neukuratorin angekündigt, will sie Schätze beisteuern, damit der Sound jener Zeit privat getönt werden kann. Es wird keine Museumsausstellung über Claudia Schiffer, sondern ihre Generation in ihrer Zeit soll plastisch werden in den Dokumenten legendärer Modefotografen und Designerinnen. Darunter zeigt sie die extravaganten Bilder von Arthur Elgort oder die sinnlichen von Ellen von Unwerth. Auch Herb Ritts, Juergen Teller und Karl Lagerfeld (als Fotograf) liefern schillerndes Material.

„Die 90er – das war eine intensive und wunderbare Zeit“, sagt Schiffer. „Fotoshootings konnten sich über Tage ziehen, und Mode regierte wochenlang die Titelseiten.“ Sie und die anderen Supermodels hätten für diese einmalige Atmosphäre gelebt und es so empfunden, dass sie die Stärke hatten, mit ihrem Beitrag, ja, mit Mode etwas zu verändern.

Sie sei begeistert, diese Ausstellung wie eine persönliche Reise gestalten und teilen zu können, sagte sie dem Generaldirektor des Kunstpalastes. „Sie ist eine von hier, die in die Welt hinausgezogen ist, sie hat Affinität zur Kunst, sie ist klug und diszipliniert, da ist man mit einem Profi unterwegs“, sagt Krämer, der vor zwei Jahren seine erste Anfrage losschickte. Die Email ans Schiffer-Management in London kam gut an, bald entwickelte sich aus der Projektidee ein Ausstellungsformat. Corona erschwerte manche Verhandlungen. Auch deshalb, weil noch nicht alle Agenturen und Fotostudios ihren Betrieb wieder aufgenommen haben.

Diese Ausstellung ist für ein Museum etwas Einmaliges, denn sie wird mit dem Namen Claudia Schiffer ähnlich viele Menschen in den Ehrenhof ziehen, wie es zuletzt dem ehemaligen NRW-Forumschef Werner Lippert gelang. Als er 2006 Vivienne Westwood ausstellte, standen die Menschen zur Eröffnung Schlange bis zum Kunstpalast.