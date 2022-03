Fotograf Erich Grisar : Dortmunder Industriemuseum zeigt Reise-Fotos aus den 1930er-Jahren

Dortmund Im Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund können Besucherinnen und Besucher seit diesem Samstag historische Fotos und Texte sehen. Zwischen 1928 und 1933 war Erich Grisar in Europa unterwegs.

Dem Fotografen Grisar seien vor allem die Menschen in ihrer jeweiligen Lebens- und Arbeitssituation wichtig gewesen, hieß es. Neben Szenen vom Stierkampf in Spanien stünden Fotos von Wohnquartieren in Marseille. Der Markusplatz in Venedig stehe im Kontrast zu Fotos von Marktfrauen in Polen. Seine Eindrücke hat Grisar in Form von Bildern sowie Texten festgehalten und diese dann als Buch veröffentlicht. In der Ausstellung sind neben den Fotografien auch Hörstationen mit eingesprochenen Originaltexten aus dem Buch zu erleben.