Wuppertaler Bühnen : Flaschenpost von Lasker-Schüler

Die Tragödie „Ichundich“ wurde in Wuppertal mit Gegenwartsbezug inszeniert.

Zur Feier des 150. Geburtstags von Else Lasker-Schüler und als ein Höhepunkt des Jubiläumsjahrs in Wuppertal haben die Wuppertaler Bühnen das dritte und letzte Drama der in Elberfeld geborenen und in Palästina gestorbenen deutsch-jüdischen Dichterin aufgeführt. Sie schrieb es 1940/41 im Exil in Jerusalem.