„Einer der renommiertesten Chordirigenten Deutschlands“ WDR Rundfunkchor bekommt neuen Chefdirigenten

Philipp Ahmann wird neuer Chefdirigent des WDR Rundfunkchores. Der 1974 in Rheine geborene Künstler übernehme die Leitung des Chores zur Saison 2025/2026 für zunächst drei Jahre, teilte der WDR am Donnerstag (1. AUgust 2024) in Köln mit. Er folgt auf den Schweizer Dirigenten Nicolas Fink. Ahmann war den Angaben zufolge zuvor unter anderem Chefdirigent beim MDR Rundfunkchor und beim Vokalensemble des NDR. Sein Antrittskonzert in Köln ist für September 2025 geplant.