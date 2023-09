Klassiker und Unkonventionelles Was der Kulturherbst in NRW zu bieten hat

Um den deutschen Über-Klassiker schlechthin geht es in der neuen Spielzeit in Essen: Theater und Oper dort werfen unter weiblicher Intendanz und mit Frauen in der Regie einen neuen Blick auf Goethes „Faust“. Am Grillo-Theater in der Industriestadt gibt es als Eröffnungspremiere am 9. September „Doktormutter Faust“ - die Uraufführung der „Faust“-Bearbeitung durch die Berliner Journalistin und Schriftstellerin Fatma Aydemir. Dr. Faust ist darin eine Frau mit feministischen Positionen, die auf einen reaktionären Staat trifft. Regie führt die neue Essener Theaterintendantin Selen Kara, die seit dem Sommer zusammen mit Christina Zintl das traditionsreiche Haus leitet.