„The Fury“ Lehmbruck Museum verlängert Präsentation von Neshat-Videoarbeit

Neshat, die 1970 den Iran verließ und in den USA Kunst studierte, lebt heute in New York und in Berlin. Sie setzt sich in Filmen, Videos und Fotografien mit der Beziehung zwischen den Geschlechtern auseinander. 2017 inszenierte Neshat für die Salzburger Festspiele Giuseppe Verdis Oper Aida unter der musikalischen Leitung von Riccardo Muti. Ihr Spielfilm „Looking for Oum Kulthum“ wurde 2017 zu den 74. Filmfestspielen von Venedig eingeladen.