Das neue Stück von Alexandra Waierstall : Ein Körper wird zu Licht

Karolina Szymura auf der Bühne. Foto: Katja Illner

Karolina Szymura ist im Tamzhaus in Alexandra Waierstalls Choreografie „Venus un/seen“. zu erleben. Ein berührender Abend, zu dem Hauschla die Musik geschrieben hat.

Ganz langsam bewegt sich die Tänzerin Karolina Szymura aus dem Schatten in den rechteckigen Lichtkegel. Ihr Körper und der Kopf sind vollkommen umhüllt von einem wahnsinnig glitzernden goldenem Kostüm, das der Tänzerin fast alienhafte Züge verleiht. In der neuen Choreografie „Venus un/seen“ von Alexandra Waierstall am Tanzhaus NRW dient das Kostüm als ein Versuch, Körperlichkeit in Licht zu übersetzen.

Bei jeder Bewegung blitzt der Paillettenstoff ins Publikum und umschlingt in immer neuen Formen ihren Körper. Ganz langsam über den Zeitraum des gut 50-minütigen Stücks legt Szymura das Kostüm ab. Dazwischen liegen teils anrührende, langsame Sequenzen ohne Musik, unterbrochen von kraftvollen Tanzsoli.

Man merkt Szymura dabei in jeder Bewegung an, wie sehr sie sich nach mehr als einem halben Jahr Bühnenabstinenz freut, endlich wieder performen zu dürfen. Mit Freude stürzt sie sich in die anspruchsvollen, an Ballett erinnernden Drehbewegungen; anrührend sind die fragilen Momente, in denen sie immer wieder versucht, neue Bewegungen zu finden. Allein für Szymuras Tanzkunst, die Technik, Ausdruck und fragile Energie vereint, lohnt sich der Abend im Tanzhaus.

Der wäre natürlich nicht ohne Alexandra Waierstalls Choreografie möglich. Die Düsseldorferin hat sich in den vergangenen Jahren mit ihren Stücken international einen Namen gemacht. Ihr Tanzstil wechselt von zeitlupenhaften Bewegungen zu schnellen Drehungen, immer wieder unterbrochen von zärtlichen Einlagen ohne Musik, gepaart mit einer skulptural ausgeleuchteten Bühne.

Die Musik kommt an diesem Abend wie so oft bei Waierstall vom Düsseldorfer Pianisten Hauschka. Die eigens für das Stück geschriebene Musik von Volker Bertelmann, der 2016 für den Oscar für die beste Filmmusik nominiert war, ist ein rhythmischer Soundteppich mit Samples seines Lieblingsinstrumentes, dem präparierten Klavier.

Grundlage für die Solo-Choregrafie ist dabei das Stück „Annna³. The Worlds of Infinite Shifts“, die vor zwei Jahren am Tanzhaus Premiere hatte und an der Szymura auch schon beteiligt war. Ausgehend von der traditionellen japanischen Kunst des Porzellanreparierens, Kintsugi, fügt Waierstall die Brüche durch Szymuras Körper wieder zusammen. Auch wenn die Corona-Pandemie keine explizite Rolle spielt, ist der dadurch entstandene Riss und das Wiederzusammenfügen in einem neuen Kontext, doch eine immer spürbare Konstante des Stückes. So trägt die Performerin am Anfang und am Ende eine ihr ganzes Gesicht einhüllende Maske. Dazu kommt, dass sie bestimmte Bewegungsmuster immer wieder einübt.