„Liebe Kitty“ : Die sechsfache Anne Frank

Eva Maria Schindele in "Liebe Kitty" nach dem Romanentwurf von Anne Frank. Foto: Thomas Rabsch Foto: Thomas Rabsch

Die Uraufführung von "Liebe Kitty" nach dem Romanfragment von Anne Frank musste verschoben werden. Im Live-Stream zeigte das Ensemble des Jungen Schauspiels eine öffentliche Probe.

Es sollte der Tag der Uraufführung von "Liebe Kitty" im Jungen Schauspiel sein. Stattdessen wurde das Stück im Live-Stream in die virtuelle Welt geschickt. Um die 275 Zuschauer schalteten sich bei der Voraufführung und der anschließenden Gesprächsrunde mit dem Ensemble zu. Dramaturg David Benjamin Brückel gab zuvor eine kurze Einführung in das "Vermächtnis einer angehenden Schriftstellerin." Anne Frank hatte 1944 in den letzten Monaten ihres Amsterdamer Verstecks ihre später berühmt gewordenen Tagebücher überarbeitet und sich mit Kitty eine imaginäre Brieffreundin zur Seite gestellt.