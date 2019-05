Mülheim : Wer darf rein, wer bleibt draußen?

Mülheim Willkommenskultur, Gewalt, Roboter-Wahn: Die 44. Mülheimer Theatertage sind unvermindert aktuell.

Eine sichere Wahl offenbar, denn in diesem Jahr ist ein weiteres Werk des Autors zu sehen, aufgeführt vom Schauspiel Leipzig. „atlas“ thematisiert die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland vor der Wiedervereinigung und schlägt eine Brücke in die Gegenwart: Eine junge Frau macht sich mit einem vergilbten Foto auf die Suche nach ihren Wurzeln (28.5., 20.30 Uhr, 29.5., 19.30 Uhr, 30.5., 11 Uhr). In Konstantin Küspert ist ein weiterer ehemaliger Preisträger vertreten. Für „europa verteidigen“ erhielt er 2017 den Publikumspreis der Stücke. Jetzt zeigt das ETA-Hoffmann-Theater Bamberg seine politische Auseinandersetzung „Der Westen“. Darin spürt er in 22 kurzen Szenen historischen und zeitgenössischen Webfehlern nach und gräbt dabei tief in der europäischen Geschichte (24./25.5., 19.30 Uhr, Stadthalle).

Oftmals nominiert und stets am Puls der Zeit: Elfriede Jelinek. In „Schnee Weiss – Die Erfindung der alten Leier“ greift sie die #MeToo-Debatte auf und verankert sie an den bis in die 70er Jahre zurückreichenden systematischen sexuellen Übergriffen im österreichischen Skisport. Ihr wie stets an Sprachgewalt und Assoziationen reiches Stück wurde am Schauspiel Köln von Regisseur Stefan Bachmann uraufgeführt (17. 5., 19.30 Uhr, Stadthalle). Das Schauspiel Stuttgart zeigt „Die Abweichungen“ von Clemens J. Setz, ein Spiel um Selbst- und Fremdwahrnehmung, um Lebensentwürfe und Lebenslügen (27.5., 19.30 Uhr, 28.5., 18 Uhr, Stadthalle). Die Dramatikerin Enis Maci, Jahrgang 1993, verknüpft in ihrem globalen Drama „Die Mitwisser“ drei reale Begebenheiten, die mit Gewalt verbunden sind. Eine Inszenierung von Pedro Martins Beja fürs Schauspielhaus Wien (31.5./1.6., 18 Uhr, Theater an der Ruhr).