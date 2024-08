Theaterfestival in Bochum Ruhrtriennale lockt mit „bring your friends“-Angebot

Mit Ermäßigungsangeboten und einem Festivalzentrum „Wunderland“ zum Entspannen zwischen den Veranstaltungen lockt das Musik- und Theaterfestival Ruhrtriennale, das an diesem Freitag beginnt. Kurz vor Veranstaltungsbeginn seien rund drei Viertel der etwa 41.000 Karten vergeben, teilte Intendant Ivo van Hove am Dienstag in Bochum mit. Ermäßigungen würden bei ausgesuchten Veranstaltungen nach dem Motto „Bring your friends“ für Inhaber von Vollpreis-Tickets eingeräumt: Sie könnten bis zu drei Begleiter zum halben Preis mitbringen.