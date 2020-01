Skulptur von NRW-Künstler : Küssende „Susanne“ erregt die Gemüter in Alkmaar

Foto: Manfred Holz 9 Bilder Skulptur „Susanne“ sorgt für Aufregung in Alkmaar.

Frechen/Alkmaar Holland diskutiert über „Susanne“: Die Bronzeskulptur eines Frechener Künstlers sollte eigentlich als Symbol für Toleranz gegenüber Prostituierten in Alkmaar dienen. Im Rat der niederländischen Stadt regt sich nun aber Protest gegen die freizügige Dame.

Den Oberkörper nach vorne gebeugt, die Augen geschlossen und die Lippen zum Kussmund geformt. Dazu hohe Stiefel, ein kurzer Rock und eine Korsage, an deren oberer Kante die nackten Brüste überstehen. So soll sich „Susanne“ den Bewohnern der Stadt Alkmaar in Nordholland präsentieren, so soll sie in der Fußgängerzone stehen und auf Küsse warten.

Manfred Holz ist Schöpfer der lebensgroßen Bronzefigur. Der Bildhauer aus Frechen hat die Skulptur im vergangenen Jahr im Auftrag seines Stammkunden Cor Ootes angefertigt. Dieser sei einerseits Sammler erotischer Kunst und besitze andererseits mehrere Immobilien im Rotlichtviertel von Alkmaar, wo er auch Wohnungen an Prostituierte vermiete.

„Herr Ootes wollte eine Skulptur für den öffentlichen Raum als Symbol für Toleranz und Respekt gegenüber Prostituierten“, berichtet Holz im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Rotlichtviertel De Achterdam in Alkmaar sei nämlich unter vielen Aspekten Vorreiter für einen sicheren Rotlichtbezirk. Dort gebe es Security-Dienste und Kameraüberwachung. Zuhälterei werde nicht geduldet, man wolle Prostitution aus der Tabu-Ecke holen. Diese Botschaft sollte „Susanne“ unterstützen und verkörpern.

Die Schwester des Wahrzeichens

Die Figur der „Susanne“ ist zudem angelehnt an das Wahrzeichen der Stadt Alkmaar. Das „küssende Käsemädchen“ ist die Bronzeskulptur einer holländischen Käseverkäuferin, die in gleicher Pose in der Fußgängerzone von Alkmaar steht. „Ich wollte quasi die Schwester des Käsemädchens erschaffen. Eine Schwester mit einem etwas anderen Job“, erklärt Holz und lächelt dabei. Etwa ein halbes Jahr hat er von der Planung bis zur Fertigstellung an der Skulptur gearbeitet.

Cor Ootes beantragte eine Genehmigung bei der Stadt Alkmaar, um „Susanne“ im öffentlichen Raum aufstellen zu dürfen. Dort legte die grün-linke Partei „Groenlinks“ dann jedoch ein Veto ein. Der Vorwurf: Die Skulptur würde Sextouristen anziehen und Prostitution fördern. Da einem holländischen Gesetz zufolge die Regierung aber nicht über den Inhalt von Kunst und Wissenschaft urteilen darf, hat der Stadtrat jetzt extra eine Kommission einberufen, die den künstlerischen Wert der Figur bewerten soll. Eine Entscheidung über die Aufstellung wird der Stadtrat dann voraussichtlich in dieser oder der kommenden Woche fällen.

Benannt nach NRW-Bürgermeisterin

Fest steht, dass es viele Befürworter der Skulptur gibt. Eine eigens eingerichtete Facebook-Seite hat deutlich über 1000 Likes, diverse Lokalzeitungen in den Niederlanden haben bereits über den Streit berichtet. Einige werfen den Politikern eine Art „neue Prüderie“ vor, mit der man Prostituierte weiter an den Rand der Gesellschaft dränge und Feminismus unterdrücke.

Übrigens gibt es durchaus auch Politiker, die die Skulptur anders bewerten. Namensgeberin ist beispielsweise die Frechener Bürgermeistern Susanne Stupp (CDU), die auch zur Enthüllung der Figur nach Alkmaar reisen will - sollte es zur Aufstellung kommen. Derzeit steht die Skulptur noch in einem Büroraum von Cor Ootes in Alkmaar, der aber über ein breites Schaufenster für Fußgänger gut einsehbar ist.