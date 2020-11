Kunstakademie Düsseldorf : Studenten klagen über zu wenig Öffentlichkeit beim Rundgang

Der Eingang zur Kunstakademie in Düsseldorf. Foto: Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Absolventen der Kunstakademie sind unzufrieden mit ihrer Hochschule. Es heißt, für den Rundgang sei zu wenig Werbung gemacht worden.

30.000 Besucher waren es beim letzten Rundgang, die die Werke der Absolventen in der Kunstakademie sehen wollten. Diesmal herrscht wie berichtet Ruhe, zu viel Ruhe, meinen die Absolventen und alarmierten Kanzler und Rektor. Über Facebook machten sie ihrem Ärger bei Freunden Luft. Denn nach ihren Informationen wurden keine Einladungen an Museen, Galerien, Freunde und Kunstsammler verschickt. Außerdem erfuhren sie, dass Stipendien und Preisvergaben verschoben sind.

Im Schreiben ans Rektorat, das uns vorliegt, zeigen sie sich unzufrieden: „Wir fühlen uns im Stich gelassen, nicht ernst genommen. Wir haben uns trotz einer gerade sehr schwierigen Situation dafür entschieden, den Abschluss zu machen und sind sehr enttäuscht, dass wir dafür nicht die Unterstützung erhalten, die bisher alle Absolventen erhalten haben.“ Im Gespräch erzählen sie, wie wichtig so ein Rundgang sei. „Ich erwarte eine Auseinandersetzung mit Profis. Ich möchte doch auch für die Zukunft die ersten Kunden gewinnen. Gerade in Coronazeiten brauchen wir dringend die Kommunikation, aber auch das Geld,“ so Dennis Kauzner