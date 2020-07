Live im Ehrenhof : Mit Musik gegen die Corona-Depression

Hamed Shahi hat sich gefragt: „Wie kann man verhindern, dass Menschen kaputtgehen?“ Foto: Susanne Diesner/SSC

Hamed Shahi kann 2020 zwar nicht sein „New Fall Festival“ veranstalten. Auf Konzerte muss Düsseldorf dennoch nicht verzichten.

Von Max Florian Kühlem

Als Hamed Shahi, Veranstalter unter anderem des New Fall Festivals, zuletzt in einem Radiointerview über den Zustand seiner Branche sprach, kamen ihm die Tränen. „Ich sehe, wie Lebenswerke kaputtgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste Insolvenzwelle kommt“, sagte er. Er selbst befindet sich in der einigermaßen komfortablen Situation, mit der öffentlichen Förderung, die er vom Land NRW und der Stadt Düsseldorf für die Jubiläumsausgabe des New Fall Festivals erhalten hat, anders planen zu dürfen. Deshalb veranstaltet er jetzt eine spezielle Sommerausgabe von New Fall: Eine Reihe von Open-Air-Konzerten im Ehrenhof. Den Start macht am 20. Juli Fil Bo Riva mit Gitarre und Reibeisenstimme.

„Wir mussten irgendwann die Entscheidung treffen, ob wir das New-Fall-Festival machen oder nicht“, erklärt Hamed Shahi. Als gegen Ende Juni immer noch nicht klar war, wohin sich die Situation entwickelt – wie viele Karten man verkaufen darf, ob die Menschen sich überhaupt trauen, den Vorverkauf zu nutzen, ob und wie Reisen, Proben und Auftritte möglich sind – da entschied sich das Team, das Jubiläum um ein Jahr zu verschieben (wir berichteten). Doch den Veranstalter ließ diese Entscheidung keine Ruhe: „Ich glaube, die Menschen brauchen uns – sie brauchen Kultur. Und im Moment passiert einfach nichts.“

Info Das Programm des Sommerfestivals Konzerte Bisher stehen folgende Auftritte fest: 20.7. Fil Bo Riva 22.7. Ilgen-Nur und Sofia Portanet 27.7. Rikas 12.8. Love Machine 17.8. Hauschka 19.8. Fortuna Ehrenfeld und Suzan Köcher 24.8. Six Pianos 26.8. Hundreds Planung Es kommen noch weitere Konzerte hinzu und werden über die Homepage bekannt gegeben: www.new-fall-festival.de

Außerdem dachte er an die Künstler und die Techniker, die von Musikveranstaltungen leben: „Die sind jetzt teilweise schon nicht mehr in der Lage, ihre Miete zu zahlen.“ Bei vielen befreundeten Agenturen herrsche „absolute Trauer, eine regelrecht depressive Stimmung“, weiß Hamed Shahi. Und es fiel ihm auch nicht leicht, sein zur Untätigkeit verdammtes Team bei Laune zu halten. „Ich musste meine Mitarbeiter auf Kurzarbeit umstellen“, erklärt er. „Ich selbst bin seit 25 Jahren im Business und kann eine Zeit der Einnahmeausfälle überbrücken. Aber mich treibt die Frage um: Was kann ich tun, damit einzelne Menschen nicht kaputtgehen?“ Deshalb hat er mit seinem Team beschlossen, im „Pong“ im NRW-Forum die Armenküche Düsseldorf zu unterstützen und gab weit über tausend Mittagessen an diejenigen ausgegeben, denen es noch weit schlechter geht.

Mit der „New Fall Festival Summer Edition“ kehren Shahi und sein Team jetzt allerdings zum Kerngeschäft zurück. „Der Ehrenhof ist ein wunderschönes Gelände, und wir freuen uns, hier Konzerte veranstalten zu können“, sagt er. Die Stadt Düsseldorf habe sich sehr flexibel und „gutmütig“ gezeigt und eine tolle Arbeit geleistet, um die Reihe mit entsprechendem Hygienekonzept möglich zu machen. Rund 300 Menschen dürfen jetzt zu den Konzerten kommen, damit der nötige Abstand gewahrt bleibt. „Damit verdienst du kein Geld“, verrät Hamed Shahi, „die Infrastruktur ist riesig und muss jedes Mal wieder auf- und abgebaut werden.“ Aber immerhin kann er sein Team beschäftigen und mit den Fördergeldern wird die Sache bei gutem Publikumszuspruch sicher auch kein Verlustgeschäft.

Mit den eingeladenen Künstlern soll die Festival-Sommerausgabe, die vom 20. Juli bis 26. August stattfindet, New-Fall-Stimmung aufkommen lassen. Es sind neben regionalen Musikern also auch namhafte Bands und Interpreten dabei, die auch im Hochkultur-Umfeld des Ehrenhof zwischen Robert-Schumann-Saal und NRW-Forum funktionieren. Am Montag, 24. August, führen etwa sechs Pianisten einen Klassiker der Minimal Music auf: „Six Pianos“ von Steve Reich. Mit dabei sind der radiobekannte Pop-Experte und Musiker Gregor Schwellenbach und Erol Sarp, der sonst als Teil des Akustik-Elektro-Duos Grandbrothers auftritt. Zum Finale spielt zwei Tage später das Elektro-Pop-Duo Hundreds, das mit seinen eleganten, elegischen Klängen Fans aus vielen Lagern begeistert.

Passend zu den „Six Pianos“ tritt am Montag, 17. August, Hauschka im Ehrenhof auf, der am mehr oder weniger präparierten Klavier seine eigene Version von minimaler Musik entwickelt hat – und es damit von Düsseldorf aus zu Weltruhm gebracht hat. In den Startlöchern dorthin steht noch die Psychedelic-Rock-Band Love Machine aus Düsseldorf und Köln, die am Mittwoch, 12. August, in der Reihe auftritt.

Neben Fil Bo Riva gehören auch die anderen bisher bestätigten Juli-Künstler Ilgen Nur (22. Juli) und die Band Rikas aus dem Stuttgarter Raum (27. Juli) zur spannenden Sorte Musiker, die noch halb Geheimtipp sind, aber in der Szene (und Kritikerlandschaft) auch schon einige Bekannt- und Berühmtheit genießen. Ilgen Nur etwa hat sich nicht wegen ihres schrägen und trotzdem erstaunlich eingängigen Indie-Pop einen Namen gemacht, sondern auch durch ihre politisches Engagement für Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche.