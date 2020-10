IDO : St. Antonius zum Klingen bringen

Nathalie Brum und Vincent Stange führen ihre Komposition „Schnittmodel“ beim Düsseldorfer Orgelfestival auf. Es soll die Kommunikation zwischen Mensch und Raum ermöglichen.

Mit einem Gebäude ins Gespräch zu kommen, ist naturgemäß keine einfache Angelegenheit. Wer sich dabei an einem Sakralbau versucht, kann zumindest auf transzendentale Impulse der geweihten Steine hoffen. Nathalie Brum und Vincent Stange gingen die Sache freilich mit wissenschaftlicher Strenge an. Mit gleich drei Orgeln bot sich die Oberkasseler Kirche St.Antonius als besonders geeignet an, eine Kommunikation zwischen Raum und Mensch zu ermöglichen. Die dreiteilige Orgelanlage besteht aus einer Chororgel in der Nähe des Seitenaltars und einer großen Orgel auf der Empore, sowie einem Fernwerk oberhalb der Vierungskuppel.

Nathalie Brum ist Architektin und Performerin experimenteller Musik. Eines ihrer Themen ist die Verwandlung von Störgeräuschen in musikalischen Klang. Vincent Stange arbeitet als tansmedialer Komponist. Seine experimentellen, offenen Formate streben an, dem Hörer mehr zu bieten als ein rein klangliches Erlebnis. Anlässlich des Düsseldorfer Orgelfestivals IDO haben die Beiden ihre Komposition „Schnittmodell“ am Barbarossaplatz vorgestellt.

Am Freitagabend noch war ihr Werk in den Rahmen eines herkömmlichen Orgelkonzerts eingebunden. Am Samstag dann hatten die Besucher tagsüber die Möglichkeit, beim Hören der 20-minütigen Orgelperformance ihr eigenes Erleben zu testen. Die Kirche wurde hierbei zu einem begehbaren Klangobjekt. Pünktlich zur vollen Stunde setzte ein raumgreifendes Brummen ein, ein Wummern langer Töne, unmelodiös. Eine Art Tiefenerkundung als Endlager für Orgelklängen-Abfall.