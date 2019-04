Dortmund : Eine Akademie für das Theater der Zukunft

Dortmund Das Dortmunder Schauspielhaus erforscht digitale Perspektiven für die Bühne.

Künstlerischer Leiter der Akademie ist Regisseur Marcus Lobbes, der gemeinsam mit Gründungsdirektor Kay Voges und einem Beirat die Jury für die Auswahl der Stipendiaten beruft. Kay Voges hatte gegenüber unserer Zeitung schon vor eineinhalb Jahren darauf gepocht, dass es dringend an der Zeit sei, eine solche Akademie zu gründen: „Man sieht, wie in anderen Ländern ganz selbstverständlich die neueste Technik bei Bühnenproduktionen eingesetzt wird und gleichzeitig gibt es hierzulande einen Mangel an Netzwerk- oder Videokünstlern, die einen Bezug zu darstellenden Künsten haben. Es wird ein neuer Berufszweig der Medienkünstler im Theater gebraucht, aber es gibt dafür noch keine Standards oder Arbeitsplatzbeschreibungen. Wer das heute lernen will, der muss sich keine Sorgen machen um seine berufliche Zukunft.“