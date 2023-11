Konzert in Düsseldorf fällt aus Sänger Sasha muss Tournee auf nächstes Frühjahr verlegen

Pop-Sänger Sasha muss seine anstehende Tournee krankheitsbedingt absagen und ins nächste Frühjahr verschieben. Ursprünglich wollte der 51-Jährige mit seinem Programm „This Is My Time – Die Show“ am 1. Dezember in Siegen starten, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Dienstag in Köln mitteilte. Neue Termine seien für das Frühjahr 2024 in Planung.