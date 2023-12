Deutschlandtour verschoben Sänger Sasha ist krank – wann die Konzerte nachgeholt werden

Die Deutschland-Tour mit dem Titel „This Is My Time - Die Show“ hätte eigentlich am 1. Dezember in Siegen beginnen sollen. Sasha musste die Konzerte aber absagen. Er sei krank geworden, „und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen“, hatte er Anfang der Woche in einer Mitteilung erklärt. Er sei kurz vor einer Lungenentzündung, sein Arzt habe die Reißleine gezogen, sagte der Sänger, der aus NRW stammt und inzwischen in Hamburg lebt.