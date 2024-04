Ruhrtriennale-Intendant van Hove stellt Programm vor Ruhrtriennale bringt Sandra Hüller und Isabelle Huppert ins Revier

Rock-und-Pop-Musiktheater mit Sandra Hüller, eine Slapstick-Operette mit Musik Grönemeyer oder eine Elefanten-Parade für die Kleinsten: Mit einem facettenreichen Programm will Ruhrtriennale-Intendant Ivo van Hove neue Publikumsschichten für das Festival der Künste erschließen. Er hoffe Menschen zu erreichen, die die Ruhrtriennale noch nie besucht hätten, sagte der Theatermacher am Montag in Bochum bei der Vorstellung des Programms für das erste Jahr unter seiner Leitung.