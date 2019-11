„Freund“ : Paula-Sängerin Elke Brauweiler präsentiert Solo-Album

„Als es passierte“ heißt der große Hit der Band. Nun tritt die Sängerin der Gruppe mit neuen Liedern solo in Düsseldorf auf.

Warum „Freund“? Kurz, prägnant und plakativ sei das, fällt der Wahlberlinerin und Sängerin Elke Brauweiler spontan dazu ein, bevor sie, fast nebenbei, noch auf die positive Konnotation des Begriffs hinweist. Hört man etwas genauer hin bei ihrem in den Düsseldorfer Hedgehog-Studios aufgenommenen Debüt, kann man in den oft abstrakten Texten indes weit mehr als nur das Positive in zwischenmenschlichen Beziehungen finden. So singt Brauweiler gekonnt sanft und ergriffen von der Angst, in Freundschaft zu scheitern, aber auch kraft- und hoffnungsvoll vom Mut, genau diesem Scheitern begegnen zu können. Sprachlich brillant bieten ihre elf Songs dem Zuhörer ein Stückchen von der Beziehungswirklichkeit an, die jeder von uns vielleicht schon einmal am eigenen Leibe spürte, sie aber nicht auszudrücken vermochte. Man träumt sich von Beginn an hinein in den Kosmos der Prenzlauerin. Unklar bleibt oft, ob man nun lachen („Ich frage für einen Freund“) oder weinen soll („Stromausfall“).