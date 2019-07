Musikfest in Düsseldorf : Großes Finale auf der Galopprennbahn

Bei der 14. und letzten Ausgabe des Open Source Festivals feierten mehr als 6000 Besucher zu elektronischer Musik den Sommer.

Gerade als die Band Peaking Lights ihre ersten zwei Songs gespielt hat, reißt der Himmel über der Rennbahn in Grafenberg auf. Die Wolken geben ein kleines Loch frei, durch das wärmend die Sonne scheint. Schnell werden im Publikum die Sonnenbrillen auf die Nase geschoben. Der Wettergott haderte oft mit dem Open Source Festival, doch an diesem Samstag zeigt er sich gnädig; es ist ja schließlich auch das vierzehnte und letzte Mal, dass das Ereignis stattfindet. 6000 Besucher sind gekommen.

Da ist der erinnerungswürdige Auftritt von Yves Tumor. In hautengen Lederklamotten, Vokuhila-Perücke und David-Bowie-Netzhemd liefert der hochgewachsene und androgyne Amerikaner eine riesige Show ab. Zu schnellen Hip-Hop-Beats fegt er über die Bühne, schwingt lasziv mit den Hüften und rollt die Augen furchteinflößend wie ein Voodoo-Priester. Tumor macht den aktuellsten Pop an diesem Tag. Mit seiner Mischung aus Tanzperformance, dem Aufbrechen von Geschlechterrollen, selbstgebastelten Beats und Statements zur politischen Situation eines schwulen Afroamerikaners ist er dem Zeitgeist ganz nah auf der Fährte. Die Musik und Teile der Performance erinnern dabei immer wieder an Prince. An dem vor drei Jahren viel zu früh verstorbenen Pop-Giganten kommt man derzeit schwerlich vorbei. Auf Prince bezieht sich nämlich auch Dam-Funk, der vor Yves Tumor die Carhartt-Bühne bespielt. Und seine musikalische Agenda in einem Satz zusammenfasst: „Ruhe in Frieden, Prince.“