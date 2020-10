25 Euro im Monat : Haushalte in NRW geben weniger Geld für Bücher aus

Düsseldorf Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen geben heute weniger Geld für Bücher und Zeitschriften aus als noch vor zehn Jahren.

Wie das Statistische Landesamt NRW in Düsseldorf am Freitag anlässlich des Tags der Bibliotheken (Samstag) mitteilte, verwendeten die 8,7 Millionen NRW-Haushalte 2018 durchschnittlich 25 Euro im Monat für den Kauf und die Ausleihe von Büchern. Das entspreche 8,2 Prozent ihrer Konsumausgaben für Freizeit und Kultur. Im Jahr 2008 seien es noch 30 Euro und ein Anteil von 11,1 Prozent gewesen.

Alter und Bildungsstand in den Familien beeinflusse die Höhe der monatlichen Ausgaben, hieß es. So gaben 2018 Haushalte mit älteren Menschen und hohem Bildungsniveau durchschnittlich 47 Euro für Zeitschriften und Bücher aus. Sie führen damit die Statistik an. Mit monatlich etwa 10 Euro befinden sich Haushalte jüngerer Menschen mit niedrigem Bildungsniveau am unteren Rand der Auswertungen.