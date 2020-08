Kunstaktion : Im Gewächshaus gegen den Klimawandel

Das Künstlerkollektiv Tatraum lud zu einer eigenwilligen Performance in ein Gartencenter nach Wittlaer. Einen Reim konnte man sich darauf trotz einiger schöner Momente nicht machen.

Eine frische Brise weht übers Feld. In der Ferne zieht ein Traktor seine staubigen Bahnen. Schauplatz der Performance „Zweitens.wirtschaftend ./. zwischen Utopien und Dytopien“ des Künstlerkollektivs Tatraum ist das Gartencenter Hilger in Wittlaer. Locker verteilen sich Stühle neben einem fast leeren Gewächshaus. Aus ihm schreitet nun ein Mann, der raschelnd eine Folie hinter sich herzieht, gefolgt von einer Frau mit bauschender weißer Hülle. Etwa 40 Zuschauer bringen sich in Position. Doch vor der Performance über Kulturwandel und Klimawandel steht ein Gespräch. Zwei Gäste sind geladen: Thomas Eberhart-Köster, Politikwissenschaftler und Attac-Aktivist, und Markus Wissen, Professor für Gesellschaftswissenschaften in Berlin. Leider kann man nur den Thesen eines der Experten lauschen, sie sitzen in verschiedenen Runden. Markus Wissen wähnt sich in einer Zeit der radikalen Veränderungen: „Es ist viel in Bewegung.“ Anders als bei der Wirtschaftkrise vor zehn Jahren, nach der man sich mehr Impulse für eine grüne Ökonomie erhoffte, könnte sich jetzt etwas zum Guten wenden: „Der European Green Deal reicht in keiner Weise aus. Wir müssen den Druck verstärken und mehr über die Klimakatastrophe reden. Und über Kapitalismus.“