Nachruf : DAF-Gründer Gabi Delgado ist tot

Gabi Delgado (hinten) bildete mit seinem Kompagnon Robert Görl das Duo DAF. Hier stehen sie in den frühen 1980er Jahren am Düsseldorfer Flughafen. Foto: Richard Gleim

Keimzelle Ratinger Hof: Mit Liedern wie „Der Mussolini“ schuf das Duo zu Beginn der 1980er Jahre einen neuen Sound.

Von Sven-André Dreyer

Es gibt da diese herrliche Szene in Oliver Schwabes Film „Keine Atempause“, in der Gabi Delgado in den ruhigen Vormittagsstunden auf der Ratinger Straße unterwegs ist. In einem schwarzen, glänzenden Anzug, zu dem er eine dunkle Sonnenbrille trägt, steht er rauchend, schlaksig und ein wenig unsicher tänzelnd vor dem Stone, dem Nachfolger des legendären Ratinger Hofs an der Ratinger Straße 10, und erinnert die späten 1970er Jahre: „Wir waren ja fast noch Kinder und staunten, was hier alles möglich war“, erzählt Delgado in der Interviewsequenz und lächelt. „Es war wie ein Freiraum und jeder konnte daran teilhaben.“

So warm seine Erinnerung an die Keimzelle der deutschen Punkbewegung im Herzen der Düsseldorfer Altstadt, die insbesondere der großen Carmen Knoebel und ihrem Talent zu verdanken ist, ein alternatives Veranstaltungswesen, die Bedarfe der damals noch jungen Generation Punk sowie Protagonisten der internationalen Kunstszene zu aktueller Musik miteinander verschmelzen zu lassen, auch ausfallen mag, so vernichtend beschließt Delgado seine verbalen Ausführungen: „Im Prinzip gehört das hier alles abgerissen.“ Es ist diese schnörkellose Sprache und eine rigorose Sicht auf die Dinge, die dem Musiker schließlich zu Beginn der 1980er Jahre zu internationalem Erfolg verhalfen.

Info Die besten Lieder von DAF Singles Die besten Stücke von DAF sind diese: 1. „Der Mussolini“ (1981) 2. „Der Räuber und der Prinz“ (1981) 3. „Kebab-Träume“ (1980) 4. „Rote Lippen“ (1981) 5. „Ich und die Wirklichkeit“ (1980) 6. „Liebe auf den ersten Blick“ (1981) 7. „Voulez-vous coucher avec moi?“ (1986) Ruhm Im Film „Verschwende deine Jugend“ werden DAF gespielt von Denis Moschitto (Delgado) und Josef Heynert (Görl).

Delgado kommt als Gabriel Delgado López 1958 in Cordoba, Spanien, zur Welt und wächst, bis er mit seiner Familie 1966 nach Deutschland kommt, überwiegend bei seiner Großmutter auf. Seinen Vater, so erzählte Delgado in einem Interview, habe er das erste Mal im Alter von acht Jahren kennengelernt. Ihm blieb die Einreise nach Spanien aufgrund der Franco-Diktatur lange Zeit verwehrt. In Deutschland lebt Delgado zunächst in Remscheid, Wuppertal und Dortmund, als Schulabbrecher beginnt er schließlich eine Lehre als Siebdrucker in Moers bis er, fasziniert von der aufkeimenden Punkbewegung insbesondere im Ratinger Hof, auch die abbricht und seinen Wohnsitz in Düsseldorf nimmt.

Bereits in seiner Wuppertaler Zeit wird der Gelegenheitsjobber als Sänger Bandmitglied der Deutsch Amerikanischen Freundschaft, kurz DAF, die ursprünglich als Quintett, unter anderem von Produzent und Multiinstrumentalist Kurt Dahlke sowie Michael Kemner, später Bassist bei den Fehlfarben, gegründet wurde. Zeitweise probt die Band in den Kellerräumen des Ratinger Hofes, die ihnen Carmen Knoebel zur Verfügung stellte.

Europaweiten Erfolg erlangte Delgado schließlich als Frontmann der Deutsch Amerikanischen Freundschaft und wird damit zu einer der zentralen Figuren in der Genese deutscher elektronischer Musik. Ein Erfolg, der nicht zuletzt auch auf den Produzenten Conny Plank, der zuvor bereits Alben der Bands Kraftwerk, Neu! und Ultravox realisiert hatte, zurückzuführen ist, war er es doch, der die 1978 gegründete und bis 1981 schließlich zu einem Duo geschrumpfte Band maßgeblich beriet, produzierte und mit den beiden Musikern an der musikalischen DNA der Band tüftelte. Delgado, der seine polarisierenden Texte in deutscher Sprache schlussendlich immer weiter zu Parolen verdichtete, schafft mit seinem provozierenden Sprechgesang und dem komplexen musikalischen Konstrukt, entwickelt durch den Schlagzeuger Robert Görl, einen bis dahin unerhörten Sound, der bereits zu Beginn der 1980er Jahre Electronic-Body-Music (EBM) und Strukturen des Techno anlegt.

Die Band, schließlich bereinigt um die Attribute der Punk-Szene, um elektrische Gitarren und jegliche Saiteninstrumente, kondensiert die hochkonzentrierte Energie und Idee des Punk schließlich zu einem Konglomerat analoger Sequenzer und einem hochenergetisch gespielten Schlagzeug des unter anderem an der Hochschule Graz ausgebildeten Jazz-Schlagzeugers Görl.

Mit dem Album „Die Kleinen und die Bösen“ erzielt die zu dieser Zeit noch als Trio arbeitende Band 1980 internationalen Erfolg, das 1981 veröffentlichte und nur noch als Duo eingespielte dritte Album „Alles ist gut“, auf dem sich auch die provokanten Stücke „Der Mussolini“ und „Der Räuber und der Prinz“ finden, gerät für DAF schließlich auch zum kommerziellen Durchbruch.

Nicht nur musikalisch, auch das Auftreten der Band DAF sorgt in dieser Zeit für Furore. Zunächst gekleidet in durchaus an Uniformen erinnerndes Bühnenoutfit, später gehüllt in eng anliegendes schwarzes Leder, das wiederum mit schwuler Ästhetik spielt, arbeitet DAF auch mit Mitteln der Brüskierung insbesondere der älteren Generation. Nicht alle verstehen die bewusst inszenierte Provokation: Während die jungen Punks bei einem der ersten Auftritte der Band am Wilhelm-Marx-Haus das militärisch geprägte Bühnenoutfit der Band als Herausforderung eines kunstvoll geprägten Ansatzes der Punk-Ideologie verstehen, deuten die Fans in London das Auftreten schlicht als nationalistisch und teutonisch. Dass es sich dabei auch um Satire handelte, übersahen die jungen Briten schlicht.