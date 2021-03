Nach Lockdown : Essener Museum Folkwang will nächste Woche wieder öffnen

Essen Das Essener Kunstmuseum Folkwang geht nach den Bund-Länder-Beschlüssen davon aus, dass es in der kommenden Woche wieder öffnen kann. Besuche sind aber nur mit Voranmeldung möglich.

In dem Kunstmuseum wartet seit Anfang Februar die Großinstallation „The Happy End of Franz Kafka's "Amerika"“ des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger (1953-1997) auf Besucher. Parallel sollen in der Essener Villa Hügel, dem früheren Sitz der Industriellenfamilie Krupp, 120 Künstlerbücher und 100 Plakate Kippenbergers gezeigt werden. Ob diese Schau ebenfalls am Donnerstag geöffnet wird, stand am Vormittag nach Angaben einer Sprecherin noch nicht fest.