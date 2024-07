Besonderer Fund in Münster Puzzle mit Kirchen-Dachziegeln aus dem 14. Jahrhundert

Bauforscher des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben in einer Kirche in Borgholzhausen zwischen Osnabrück und Bielefeld Spuren auf eine im Mittelalter in Vergessenheit geratene Dachdeckungsart gefunden. Entdeckt wurden die Ziegelfragmente, kurz bevor ein großer Berg an Schutt und Bauresten aus einem Gewölbe der evangelischen Kirche eigentlich über eine Rutsche in einem Container entsorgt werden sollte, wie der LWL in Münster mitteilte. Die Forscher bargen 20 Eimer voll zum Teil zerbrochener Dachziegel aus dem 14. Jahrhundert.