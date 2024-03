49. Theatertage vom 4. bis 25. Mai Mülheimer Theatertage – das sind die nominierten Produktionen

Die nominierten Produktionen wurden aus mehr als 200 deutschsprachigen Uraufführungen in der vorigen Saison ausgewählt und konkurrieren um den jeweils mit 15.000 Euro dotierten Dramatikpreis und den KinderStückePreis, wie die Festival-Veranstalter am Dienstag in Mülheim an der Ruhr mitteilten. Die 49. Mülheimer Theatertage finden vom 4. bis 25. Mai statt. Spielstätten sind die Stadthalle Mülheim, das Theater an der Ruhr und der Ringlokschuppen. Der KinderStückePreis und der Dramatikpreis werden in öffentlichen Jurydebatten am 17. und 25. Mai vergeben.