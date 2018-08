Monschau: Helge Schneider beim Festival

Monschau Das Monschau Festival lockt seit vielen Jahren Musikfreunde auf die mittelalterliche Burg am Rand der Eifel. Auch in diesem Jahr ist das Programm vielfältig.

Das Monschau Festival findet jedes Jahr auf der Tribüne in der mittelalterlichen Monschauer Burg statt. Es sei ja eigentlich ein Provinzfestival, meint Lanio, aber trotzdem hätten sie jedes Jahr ein großes Angebot namhafter Künstler auf der Burg, in romantischer Atmosphäre. Für das beschauliche Monschau mit mittelalterlichem Stadtzentrum und Kopfsteinpflaster ist das Monschau Festival eine logistische Herausforderung. Aber mit drei Parkplätzen und kostenlosen Shuttlebussen hätte Monschau auch eine gute Infrastruktur für die Anreise zum Festival, sagt Lanio.

Festival Das Monschau Festival findet nunmehr zum 19. Mal in der beliebten mittelalterlichen Monschauer Burg statt. Die abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe beginnt am Freitag, 17. August, und geht bis einschließlich Sonntag, 26. August.

Rigoletto & More Die große Operngala steht ganz in der Tradition der Monschau Klassik. Der Dirigent Juri Gilbo präsentiert zusammen mit dem großen Orchester der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg klassische Höhepunkte der letzten Festival-Jahre. Mit dabei als Solisten sind außerdem die Sopranistin Diana Darnea, die Mezzo-Sopranistin Nidia Palacios, der Tenor Antonio Rivera und der Bass Igor Storozhenko. Aufgeführt werden große Melodien und Arien von Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini und Verdi (Samstag, 18. August, 20.30 Uhr).

Nana Mouskouri Mit weltweit 300 Millionen verkauften Tonträgern und über 300 Goldenen, Platin und Diamantenen Schallplatten ist die 83-Jährige nach Madonna die zweiterfolgreichste Sängerin aller Zeiten. Bekannt wurde Nana Mouskouri in Deutschland mit ihrem Schlagerhit „Weiße Rosen aus Athen“. Aber nicht nur der Schlager, sondern auch Jazz, Chanson und Folklore gehören zu ihrem Repertoire. „Dass Nana Mouskouri ihren einzigen Sommerauftritt in Deutschland bei einem Provinzfestival gibt, das ist wirklich toll und ein gutes Zeichen für Monschau“, sagt Helmut Lanio. Auf der Tribüne in der Monschauer Burg zeigt Mouskouri ihr Programm „Forever Young“, mit dem sie dieses Jahr auf Tour ist (Freitag, 24. August, 20.30 Uhr).

Nils Landgren – All Stars Das Konzert von Nils Landgren ist eine Hommage an Leonard Bernstein mit Musik zwischen Klassik und Jazz. Begleitet wird der schwedische Posaunist unter anderem von der US-Sängerin Janis Siegel und der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg mit Dirigent Juri Gilbo. Gemeinsam geben sie einen musikalischen Rückblick auf das Wirken des freigeistigen amerikanischen Komponisten, der unter anderem weltweit bekannte Lieder wie „America“, „Somewhere“, „One Hand, One Heart“, „Cool“, „Tonight“ oder „Some Other Time“ schuf (Sonntag, 26. August, 20.30 Uhr).