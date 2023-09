Neue Konzerttour 2024 Marius Müller-Westernhagen kommt nach Köln

Das Album von 2022 hat er in Berlin und in den USA fertiggeschrieben und aufgenommen. „Ich weiß ja, wie das heute läuft in der Industrie. Also mache ich meine Alben fertig, finanziere die selbst und biete sie dann an. Ich will auch keine Kompromisse.“ Es steckt also ganz viel Müller-Westernhagen in „Das eine Leben“.