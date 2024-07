„Es ist etwas Einzigartiges“ „Limes-Cicerones“ sollen Weltkulturerbe Limes im Rheinland erklären

Die antiken römischen Grenzanlagen am Rhein in Nordrhein-Westfalen sind seit drei Jahren Teil des Weltkulturerbes. Aber große Teile des einstigen Niedergermanischen Limes sind in der Erde verborgen und nicht sichtbar. Um die verschiedenen Stätten zu erklären und Wissen zu vermitteln, werden ab dem Herbst Gästeführer mit dem Titel „Limes-Cicerones“ ausgebildet, berichtet das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn. Eine niedrige, zweistellige Zahl von Teilnehmern habe sich angemeldet.