Austellung bei Philara : Saisonstart in der Kunstszene mit Leunora Salihu

"Shifting Entities": Leunora Salihu in der Sammlung Philara

Die Bildhauerin entpuppt sich in der Privatstiftung Philara auch als großes zeichnerisches Talent.

Gil Bronner hat die Saison in seiner Privatstiftung Philara mit einer Einzelausstellung von Leunora Salihu eröffnet. Die Meisterschülerin von Tony Cragg kombiniert in ihren Skulpturen Leichtes mit Schwerem, Organisches mit Konstruktivem, hermetisch Geschlossenes mit offenen Strukturen. Dabei präsentiert sie sich als Systematikerin und Perfektionistin, kompensiert diese Strenge jedoch durch leichten Humor.

Normalerweise wird die überdimensionierte Stirnwand in der großen Ausstellungshalle an der Birkenstraße mit dem kapitalsten Werk des jeweiligen Künstlers bestückt. Leunora Salihu tut dies nicht. Sie hängt auf die weiße, leere Wand lediglich eine faustgroße keramische Form, einen roten, glänzenden Kreisel, als wolle sie vom Geheimnis ihrer Werke noch nichts verraten.

Doch gleich im ersten Ausstellungsraum beweist sie ihr Können in Papierarbeiten. Hier zeigt sie, wie sie ihren formalen Prinzipien durch eine Vielfalt von Ideen und Assoziationen immer wieder neue Impulse gibt. Die Basis ihres Handwerks hatte sie in ihrer Heimatstadt Pristina vor allem in den grafischen Künsten gelegt. Die Zeichnung, in Tusche und Feder, zeigt die Spontaneität ihres Denkens und Handelns. Nun kann sie in ihrer Wahlheimat Düsseldorf aus dem Vollen schöpfen. Insektenfüße werden zu teuflischen High Heels, über denen sich der abstrakte Körper windet und dreht. Der Brustkorb, seit ihren Anfängen in der Bildhauerei ein Lieblingsmotiv, mutiert zu einem vielgliedrigen Flügeltier. Eine Luftröhre endet in einer erogenen Zone. Ein Zelluloidstreifen umgarnt als kurvenreiche Silhouette ein weibliches Wesen und macht es zu einer leeren Hülle. Doch mit den nächsten Strichen wird diesem fiktiven Wesen ein lustiger Federhut verpasst, den die Künstlerin wie eine akribische Näherin mit feinen Schlingen an einer Hutkrempe fixiert.

Im Hauptraum zeigt sich ihre Expertise in den keramischen Künsten und Farbglasuren. Seit ihrem ersten Stipendium vor zehn Jahren im Europäischen Keramischen Werkzentrum (EKWC) in Holland lässt sie der Ton mit all seinen Materialeigenschaften, mit seinen stumpfen Oberflächen oder verlockend spiegelnden Glasuren nicht mehr los. Noch heute brennt sie in diesem Elite-Zentrum und beweist in ihrer Schau bei Philara, wie fehlerfrei sie den Umgang mit den Tonscheiben beherrscht, wie raffiniert sie die Würste aus dem „Fleischwolf“ erzeugt und in einer uralten Handwerkskunst in keramische Körper verwandelt.

Scheinbar maschinell fügen sich die Teile zu dreidimensionalen Gebilden. Beim Nähertreten bemerkt man, dass sie zugleich feinste Unregelmäßigkeiten besitzen, weil die Künstlerin jedes einzelne Element per Hand ritzt. „Wellenlänge“ erinnert an einen Anker aus Keramik. Er ist an einem Holz verschraubt, dessen Oberfläche dank einer Beschichtung aus Graphitpulver metallisch glänzt. Wie selbstverständlich ergibt sich so ein Dialog zwischen der Holzoberfläche und der Farbglasur. Gleichzeitig finden malerische und plastische Qualitäten zur Einheit.

Die 43-Jährige war bislang Gastprofessorin in Gießen. Es wäre nicht überraschend, wenn man diese hochbegabte Frau in ihrer Wahlheimat an die Kunstakademie berufen würde.