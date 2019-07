Bühnen-Abstinenz : Letzter Abend für Christian Ehring

Info

Bühne Auch ohne Christian Ehring bietet das Kom(m)ödchen nach der Sommerpause ein pralles Programm: Am 20., 21. und 22 August gibt das Haus-Ensemble „Irgendwas mit Menschen“. Am 25., 27., 28. und 29. August spielt das Ensemble das neue Programm „Quickies“. Gastspiele gibt es etwa am 23. und 24 August vom Academixer-Ensemble – Programm: „Alles wurschd“. Am 1. September, 18 Uhr, kommt Wilfried Schmickler mit seinem Programm „Kein Zurück“ ins Haus.

Konzertreihe In der Tonhalle moderierte Christian Ehring in den vergangenen Jahren die Reihe „Ehring geht ins Konzert“. Sie wird auch in der kommenden Saison fortgesetzt, statt Ehring führen wechselnde Gast-Moderatoren durchs Programm. Den Auftakt macht am 22. September der Musik-Kabarettist Marco Tschirpke, der ein Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss moderiert.