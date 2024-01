Israelkritischen Aufruf unterstützt Laurie Anderson tritt Pina-Bausch-Professur in Essen nicht an

Stein des Anstoßes ist der 2021 von Laurie Anderson unterstützte Aufruf palästinensischer Künstler mit dem Titel „Letter Against Apartheid“. Darin würden unter anderem Boykottforderungen der israelkritischen BDS-Bewegung aufgegriffen, hieß es. Die Abkürzung BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions“. Der Bundestag hatte die Aktivitäten der Kampagne verurteilt und ihr in einem Beschluss vom Mai 2019 Antisemitismus vorgeworfen.