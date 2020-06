Wincent Weiss in Köln : Zuschauer sitzen in der Lanxess-Arena künftig in gläsernen Boxen

Journalisten und Besucher sitzen bei einem Pressetermin in Boxen aus Plexiglas in der Lanxess-Arena. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln In großen Konzerthallen war es in der Coronakrise lange leer und still. Künstlerinnen und Künstler durften nicht auftreten. Jetzt soll es langsam wieder losgehen. Aber vieles wird anders sein als vorher.

Am Samstag gibt es in einer sehr großen Arena in Köln das erste Konzert dort. Der Sänger Wincent Weiss tritt auf. Er ist durch die Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden. Seine Lieder heißen zum Beispiel „Regenbogen“ und „Feuerwerk“.

Zu seinem Konzert dürfen aber nur ungefähr 900 Leute kommen. Normalerweise passen sehr viel mehr Menschen in die Halle. Die Arena in Köln wurde extra umgebaut: Die Zuschauer sollen unter anderem in kleinen Acrylglas-Boxen sitzen. Sie sind zur Bühne hin geöffnet. So soll verhindert werden, dass sich die Leute gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken.

(chal/dpa)