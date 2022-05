Die Einwohner im Kreis Viersen wählen am 15. Mai in drei verschiedenen Wahlkreisen: Zum Wahlkreis Viersen I zählen die Stadt Viersen, Schwalmtal und Willich. Der Wahlkreis Viersen II umfasst die Städte Nettetal und Kempen sowie Brüggen, Niederkrüchten und Grefrath. Tönisvorst gehört zum Wahlkreis Krefeld I – Viersen III. Welche Direktkandidaten mit der Erststimme gewählt werden können, erfahren sie in unserer Bildergalerie.

Guido Görtz tritt für die CDU als Direktkandidat im Wahlkreis Viersen I an. Der 53-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und arbeitet seit über 35 Jahren als Industriekaufmann bei Outokumpu in Krefeld. Er ist seit 1999 in der Kommunalpolitik aktiv, seit 2004 im Willicher Rat und seit 2009 im Kreistag. Seit 2021 ist er Vorsitzender der CDU Willich.