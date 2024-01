Anpassungen im Landesmediengesetz Landesmedienanstalt NRW erhält künftig mehr Geld

Vom NRW-Landtag beschlossene Anpassungen im Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen und im WDR-Gesetz sorgen bei der Landesanstalt für Medien (LfM) für eine bessere Finanzausstattung. So stünden der LfM in Zukunft insgesamt rund 1,6 Millionen Euro mehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung, teilte die Landesmedienanstalt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das zusätzliche Geld solle nun vor allem in die Stärkung lokaljournalistischer Radioangebote fließen und ihnen den Einstieg in DAB+ erleichtern. Dafür will die Landesmedienanstalt zwischen 3 und 3,4 Millionen Euro investieren.