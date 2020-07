Viermonatige Projektförderung : Land NRW vergibt Nachwuchsstipendien im Jugendtheater-Bereich

Düsseldorf Mit jeweils 5000 Euro unterstützt das NRW-Kulturministerium sechs angehende Theaterkräfte. Die Förderung ist an konkrete Projekte gebunden, darunter die Gründung eines Jungen Theaterrates.

Das NRW-Kulturministerium unterstützt angehende Theaterkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendtheater mit sechs Nachwuchsstipendien. Die jeweils vier Monate dauernde Förderung in Höhe von 5000 Euro ist an ein Projektvorhaben der Stipendiatinnen und Stipendiaten geknüpft, das in enger Zusammenarbeit mit einem freien Kinder- und Jugendtheater aus Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden soll, wie das Ministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Themen der Projekte reichen von der Erprobung des Mediums Tanz als Brückenschlag zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen über die Gründung eines Jungen Theaterrates bis hin zur Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass ein Freies Theater zum Kommunikationsort wird.