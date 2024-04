Verleihung am 7. Mai Kunststiftung NRW vergibt Musikpreis an Manos Tsangaris

Der Musikpreis der Kunststiftung NRW geht in diesem Jahr an Manos Tsangaris. Der Komponist, Trommler und Installationskünstler gelte als einer der international bedeutendsten Vertreter des Neuen Musiktheaters, erklärte die Kunststiftung NRW am Donnerstag in Düsseldorf. Der Mauricio Kagel Musikpreis ist mit 80.000 Euro dotiert, 50.000 Euro davon sind für die Aufführung eines neu entstehenden Werkes mit einem Ensemble aus NRW vorgesehen. Die Verleihung ist für den 7. Mai im Kölner Museum Kolumba geplant.