Sammlung mit über 5000 Kunstwerken Kunsthaus NRW fördert Nachwuchs mit Ausstellungen und Ankauf

Auf dem Dachboden einer alten Abtei in Aachen lagert Kunst, die dem Land Nordrhein-Westfalen gehört. Ein seltsames Sammelsurium aus verpackten Leinwänden, Skulpturen, vernagelten Kisten und Papprollen steht auf dem Boden und in Regalen. Marcel Schumacher, der Künstlerische Leiter des Kunsthauses NRW, zieht ein Schubfach nach dem anderen heraus. An Drahtgestellen hängen platzsparend viele Gemälde. Zwischen Allerweltsszenen von Straßen sowie schrillen abstrakten Formen ist alles dabei an Kunstrichtungen der vergangenen Jahrzehnte.