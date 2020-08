Corona-Folgen : Den Theaterleuten geht langsam die Luft aus

Aus dem Corona-Notfonds ist bisher kein Geld geflosssen. Theaterleiter beklagen zudem die fehlende Kommunikation. Das Marionettentheater will nun für ein Jahr schließen.

Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 18. Juni beschlossen, einen Notfonds für private und freie Bühnen einzurichten. 730.000 Euro sollen ausgezahlt werden, um Corona-bedingte Ausfälle zumindest im Ansatz aufzufangen. Für die „Komödie“ kam die Maßnahme zu spät, sie meldete Ende März Insolvenz an und ist geschlossen. Auch anderen Theaterleuten geht langsam die Luft aus, denn es ist bisher kein Cent geflossen. Ob René Heinersdorff, Theater an der Kö, Anton Bachleitner, Marionettentheater, oder Manuela von Zacharewicz vom Puppentheater Helmholtzstraße – keiner der genannten Theaterleiter hat Geld erhalten.

Im Sommerloch verschwunden ist auch das Bemühen, das Theatermuseum in eine sichere Zukunft zu führen. Michael Matzigkeit, der das Haus seit einigen Jahren kommissarisch leitet, geht in Ruhestand, der 21. August ist sein letzter Arbeitstag. Wie zu hören ist, soll seine Stelle intern nachbesetzt werden, was eine Personaleinsparung bedeuten könnte. Matzigkeits Kollegen befürchten nun, dass das Museum an Glanz verliert. Auch, weil demnächst der Umzug ins neue Kulturzentrum Kap ansteht und Politik und Verwaltung über die Ausstattung uneins sind. In einem Brief hatten CDU, Grüne und FDP Oberbürgermeister Thomas Geisel vor einiger Zeit gebeten, die bereits beschlossenen 330.000 Euro um 500.000 Euro zu erhöhen, um die Attraktivität des Theatermuseums am neuen Standort sicherzustellen. Geisel konterte in seiner Antwort: „Es ist selbstverständlich dem Rat freigestellt, für die Errichtung eines Schaudepots mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, sollte ihm dies erforderlich erscheinen.“