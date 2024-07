Tanzhaus NRW und Forum Freies Theater (FFT) Düsseldorf betroffen Förder-Aus für freie Häuser – Kulturrat NRW kritisiert Bundespläne

Der Kulturrat NRW, verwies darauf, dass die im Bündnis zusammengeschlossenen Häuser wie das tanzhaus nrw, PACT Zollverein in Essen oder das Forum Freies Theater (FFT) Düsseldorf mithilfe der Bundesfördermittel gemeinsame Produktionen angegangen seien. In gemeinsamer Abstimmung seien freiberufliche Künstlerinnen und Künstler qualifiziert und Digitalisierungen initiiert worden. Zu dem seit 2016/17 vom Bund geförderten Bündnis freier Produktionshäuser gehören auch das HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste (Dresden), Kampnagel (Hamburg) und das Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main),