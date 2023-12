Kulturjahr in NRW Publikumslieblinge und Zeitgenossen – was Museen 2024 zeigen

Prominente Künstler, ein Wendepunkt in der Kunstgeschichte und ein Ausflug in die Welt der Klöster im Mittelalter: Die Museen in Nordrhein-Westfalen bearbeiten 2024 ein weites Feld. Mehrere Häuser stellen zeitgenössische Künstler aus. So der Kunstpalast in Düsseldorf, der Arbeiten von Gerhard Richter aus rheinischen Privatsammlungen zeigt. Viel weiter zurück orientiert sich das Diözesanmuseum in Paderborn: Hier geht es um die Rolle mittelalterlicher Klöster als Wissenszentralen. Die Programme der Museen haben viele Highlights.