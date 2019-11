Für Kinder ab sechs Jahre : Das hätte Erich Kästner gefallen

Jugend auf der Brezel: Elena Hollender (l.) und Emilia de Fries in „Das doppelte Lottchen“. Das Stück ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Foto: David Baltzer

„Das doppelte Lottchen“ des Jungen Schauspiels ist eine werkgetreue und dennoch sorgsam modernisierte Fassung des berühmten Stoffs. Zu erleben ist ein wunderbares Stück – und am Ende erobert das Publikum die Bühne.

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Links der Bühne eine riesige Brezel, rechts ein schräg drapiertes Stück Sachertorte, das später zur Spielfläche wird. Symbole für München und Wien, die Herkunft der Zwillinge in „Das doppelte Lottchen“. Für viele ist es das schönste und anrührendste Kinderbuch von Erich Kästner. In der werkgetreu und dennoch wohltuend zeitgemäß aufbereiteten Bühnenfassung fürs Junge Schauspiel hat der Stoff nichts von seinem Zauber verloren. Wie nachhaltig er wirkt, erleben voller Verwunderung die erwachsenen Premieren-Besucher im Central. Da mag die Lektüre des Buches Jahrzehnte zurückliegen, und doch kommen bei den ersten ins Publikum gefragten Worten selige Erinnerungen auf: „Kennt ihr eigentlich Seebühl? Seebühl am Bühlsee?“ Schon ist man mittendrin in der Geschichte um die eineiigen Zwillingsmädchen, die früh getrennt wurden und nichts voneinander wissen – bis sie sich im Ferienheim begegnen.

Lotte Körner wächst bei ihrer Mutter in München auf, das Geld ist knapp. Ein pflichtbewusstes, viel zu ernstes Hausmütterchen mit braven Zöpfen, das kocht und putzt und früh Verantwortung übernimmt. Luise, die verwöhnte Tochter des Kapellmeisters Ludwig Palffy aus Wien, trägt ihre langen Locken offen. Ein kecker Wildfang, laut und selbstbewusst. Plötzlich stehen sich die bebrillten Schwestern gegenüber. Das gleiche Gesicht, die gleichen roten Haare. Sie starren sich an, als schauten sie in einen Spiegel, Lotte scheu, Luise trotzig. „Einem so die Ferien zu verhunzen“, mault sie und ist richtig fies zu der Neuen. Die verblüfften Betreuer platzieren die Mädchen absichtlich nebeneinander. Am Tisch und im Schlafsaal, damit sie sich aneinander gewöhnen. Das tun sie dann auch, mit schicksalhaften Folgen.

Info Tägliche Vorstellungen bis Weihnachten Stück Das Kinder- und Familienstück „Das doppelte Lottchen“ nach dem gleichnamigen Buch von Erich Kästner (1949) ist eine Produktion des Jungen Schauspiels und wird im Central am Hauptbahnhof aufgeführt. Fassung Die Düsseldorfer Bühnenfassung schrieben Dramaturg David Benjamin Brückel und Regisseur Robert Gerloff. Dauer: 1 1/4 Stunden, empfohlen ab sechs Jahre. Bis Weihnachten gibt es fast täglich Vorstellungen, überwiegend am Vormittag. Termine und Karten unter www.dhaus.de

Bis auf die Gäste Emilia de Fries als Luise und Sina Dresp als Lotte verkörpern fünf Ensemble-Mitglieder eine Vielzahl von Figuren. Wie so oft im Jungen Schauspiel ist es eine Freude, der munteren Truppe bei den rasanten Rollenwechseln zuzuschauen. Mal sind die Schauspieler Kinder im Ferienheim, mal bilden sie den Chor, der mit Kästners Worten die Handlung transportiert. Daneben glänzen alle als Solisten und erwecken die aus dem Buch vertrauten Gestalten zum Leben. Auch wer es nicht gelesen hat, wird schnell in das Geschehen hineingezogen. In Seebühl am Bühlsee kommen Luise und Lotte ihrem Familiengeheimnis auf die Spur. Am selben Tag und am selben Ort geboren, eine ohne Vater, eine ohne Mutter – das kann kein Zufall sein. Man hat sie um ihre Schwester betrogen. Diese bittere Erkenntnis macht wütend und bricht im aufmüpfigen Song „Eltern, schaut euch mal die Welt an“ aus ihnen heraus. An dessen Ende heißt es: „Fragt uns, die Erwachsenen von morgen.“ Live-Musik begleitet die gesamte Aufführung, Geige und Gitarre untermalen geschickt die jeweilige Stimmung.

Die Zwillinge wagen das Abenteuer, Frisuren, Kleider, Koffer und Existenzen zu tauschen und nach den Ferien zum jeweils anderen Elternteil zurückzukehren. Zu quälend ist die Frage: Warum habt ihr uns halbiert? Bei dieser Szene muss man schlucken. Das herbe Thema Scheidung wird nicht ausgespart. Man ahnt, auch im Central sitzen einige Kinder, die schmerzliche Trennungen zu verkraften haben. Aber es ist eben gerade die Kunst Kästners, das Schwere leicht zu machen. Selbst der Alptraum, der Lotte und Luise heimsucht und mit dem Zersägen des gemeinsamen Bettes recht gruselig erscheint, schmälert nicht den Spaß bei dem jungen Publikum. „Das war doch lustig, ich hatte gar keine Angst“, sagt Johanna (8) hinterher. Lenchen (8) und Julia (5) hat alles gefallen, ohne Einschränkungen. Paul (11) fand es schön, dass auch gesungen wurde, und Felix (9) mochte besonders den raffinierten Kinder-Tausch.