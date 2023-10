Konzert in Köln Louis Tomlinson lässt Harry Styles kurz vergessen

Als sich die jungen Männer der Boygroup One Direction 2015 nach sechs Jahren voneinander trennten, sagte Bandmitglied Niall Horan: „Wir verbringen so viel Zeit zusammen. Wenn man dann für 'ne Woche weggeht, denkt man, oh Mann, ich kann es nicht erwarten, zurück zu kommen.“ Doch aus der Pause ergaben sich das Ende der Band und Solo-Karrieren. Megastar Harry Styles ist längst eine Pop-Ikone. In seinem riesigen Windschatten hat sich Louis Tomlinson, der 37 Songs von One Direction geschrieben hat, Ende 2022 mit seinem zweiten, bemerkenswert betitelten Album „Faith In The Future“ in Erinnerung gebracht und es auf Platz zwei der deutschen Albumcharts geschafft.