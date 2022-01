Krise im Erzbistum Köln dauert an : Rückkehr von Kardinal Woelki wird kontrovers diskutiert

Köln Das wichtigste Beratungsgremium des Erzbistums hat „kontrovers“ über Szenarien einer Rückkehr des Erzbischofs am Aschermittwoch gesprochen. Für einige ist ein „Weiter so“ nur schwer vorstellbar, andere kritisierten, dass der Kardinal inzwischen als Sündenbock herhalten müsse.

Die Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki bleibt auch in den Leitungsgremien des Erzbistums umstritten. So diskutierte am Wochenende in Bensberg der Diözesanpastoralrat des Erzbistums, wie eine Rückkehr des Kölner Erzbischof nach seiner von Papst Franziskus verordneten sogenannten geistlichen Auszeit aussehen könnte. Das scheinen die unterschiedlichen Ansichten offen aufeinander getroffen zu sein. Das Erzbistum ließ verlauten, dass es eine „intensive“, teils auch „kontrovers geführte Debatte“ gegeben habe. So seien unterschiedliche Szenarien zur Sprache gekommen. Der Diözesanpastoralrat ist das wichtigsten Beratungsgremium des Erzbistums, in dem insgesamt 75 Kleriker sowie haupt- und ehrenamtliche Laien mitwirken.