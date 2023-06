„Buste de femme“ Picasso-Gemälde mit Millionenwert wird in Köln versteigert

Zwei Jahre vor seinem Tod schuf Pablo Picasso 1971 das Gemälde „Buste de femme“ (Frauenbüste). Am Montag (18 Uhr) wird das Werk in Köln versteigert - der Schätzwert beträgt 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Es sei das erste Mal seit mindestens 25 Jahren, dass ein kapitales Gemälde Picassos in Deutschland versteigert werde, heißt es von dem Auktionshaus Van Ham.