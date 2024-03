Größte Literaturfestival Europas Literaturfestival Lit.Cologne mit Schwerpunkt gegen Antisemitismus

Zum Glück sei es jetzt auch wieder so, dass die Reisefreudigkeit der ausländischen Autoren - die nach Corona zunächst noch deutlich eingeschränkt gewesen sei - wieder in vollem Umfang gegeben sei. Während der Pandemie war das privat organisierte Festival in seiner Existenz bedroht gewesen und hatte teilweise auf gestreamte Veranstaltungen umgestellt. Mittlerweile sei man wieder zu 100 Prozent im Präsenzbetrieb, sagte Osnowski, der in diesem Jahr mit dem Landesverdienstorden NRW ausgezeichnet worden ist. „Streaming will einfach keiner mehr.“ Im kommenden Jahr findet die Lit.Cologne zum 25. Mal statt.